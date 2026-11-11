[VIDEO] ¿Qué viene antes de ser soltero? “Felicidades a los solteros, pero le queremos contar que es hermoso asumir compromisos”, tiró Yolanda Park en el programa Será Un Gran Día, que se em…

“Felicidades a los solteros, pero le queremos contar que es hermoso asumir compromisos”, tiró Yolanda Park en el programa Será Un Gran Día, que se emite por el Canal Trece. Michelin Ortiz saludó avei a quienes están solitarios y no buscan probar suerte en el amor, pero al paso he´i, “ahí Belén tiene otra información”, para generar la polémica en el espacio.

Lo cierto es que según las investigaciones que estuvo haciendo Belén Rivas, la info es otra. “A mi me dicen que hoy es el Día internacional del Cornudo”, contó la comunicadora y sin dudar le acompañó su compañero, “eso es lo que viene antes de ser soltero”, he´i para que el rollo quede boquiabierto en los estudios del Trece.