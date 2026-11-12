¡Aninati! Paraguayo aparece entre las víctimas del accidente en Palm Beach

El accidente que sacudió Miami el pasado 1 de noviembre finalmente tuvo su efecto también en nuestro país. Resulta que en la lista final de 9 fallecidos que dejó el jet privado que cayó en Palm Beach incluye a un paraguayo y su pareja norteamericana.
Se trata de Rowan “Charmi” Fehr, de 38 años de edad, nacido en Loma Plata, Boquerón y que vivía en Austin, Texas. “Charmi” viajaba en el jet junto a su pareja, Rachel Reed, de 38 años, quien también perdió la vida en el accidente que intentaba trasladarlos de Texas a Bahamas.
Aún se desconocen las causas finales que llevaron al accidente del jet, si fue el hielo o las turbulencias o si hubo errores humanos que terminaron produciendo la tragedia.