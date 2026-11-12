¡Aninati! Paraguayo aparece entre las víctimas del accidente en Palm Beach Lastimosamente, en la lista de fallecidos que dejó el desplome de un jet privado el Miami, Florida, figura el nombre de Rowan “Charmi” Fehr, paraguayo de 38 años nacido en Loma Plata, Boquerón.

"Charmi" y su pareja perdieron la vida en el terrible accidente en Miami.

El accidente que sacudió Miami el pasado 1 de noviembre finalmente tuvo su efecto también en nuestro país. Resulta que en la lista final de 9 fallecidos que dejó el jet privado que cayó en Palm Beach incluye a un paraguayo y su pareja norteamericana.

Se trata de Rowan “Charmi” Fehr, de 38 años de edad, nacido en Loma Plata, Boquerón y que vivía en Austin, Texas. “Charmi” viajaba en el jet junto a su pareja, Rachel Reed, de 38 años, quien también perdió la vida en el accidente que intentaba trasladarlos de Texas a Bahamas.

Aún se desconocen las causas finales que llevaron al accidente del jet, si fue el hielo o las turbulencias o si hubo errores humanos que terminaron produciendo la tragedia.