El cazador buscando cerrar un año albirrojo histórico Gustavo Alfaro habló en conferencia de prensa sobre el objetivo para los dos últimos amistosos que tendrá la Selección Paraguaya este 2026.

Gustavo Alfaro hizo pública su última convocatoria del año, para los amistosos ante Singapur y Japón.

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, brindó una conferencia de prensa este jueves, antes del amistoso en el que la Albirroja va a chocar ante Singapur en el Estadio Nacional de dicho país, este viernes 13 de noviembre, desde las 09:00 de la mañana, hora paraguaya.

“Buscamos cerrar un año histórico para Paraguay”, fue lo dicho por el cazador de utopías ante la prensa. Hizo referencia a la continuidad del proceso, señalando que la propuesta es seguir creciendo y fortaleciendo al equipo. “Se planteó la continuidad bajo la premisa de crecimiento”, he’i el DT.

Sobre los amistosos, Alfaro explicó que estos partidos representan una oportunidad para seguir incorporando herramientas y mejorar el funcionamiento colectivo. “La búsqueda es tratar de ir incorporando cosas que nos hagan crecer como equipo”, manifestó.

El técnico de la Albirroja también destacó la importancia de trabajar con los jugadores más jóvenes del país, pensando en el futuro de la Selección y en los futbolistas que deberán asumir protagonismo dentro de unos años.

“El talento joven es necesario, por eso mi preocupación y ocupación en el talento que va a venir en Paraguay”, he’i Gustavo, quien además dijo que este “es el recambio generacional que necesita esta Selección”.