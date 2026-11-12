Automovilista murió tras chocar contra un camión Una terrible tragedia rutera se registró en la madrugada de este jueves 12 de noviembre sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 182, en el barr…

Una terrible tragedia rutera se registró en la madrugada de este jueves 12 de noviembre sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 182, en el barrio Toro Blanco de Caaguazú. Un hombre perdió la vida tras chocar violentamente contra un camión de gran porte.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 e involucró a un automóvil Toyota Noah, cuyo conductor terminó impactando contra la parte trasera de un camión Scania con semirremolque.

Lamentablemente, el automovilista falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto. Por su parte, el camionero, no habría sufrido lesiones de gravedad, según los primeros datos policiales.

Bomberos voluntarios, personal de Criminalística, representantes del Ministerio Público y un médico forense llegaron al sitio para realizar los procedimientos correspondientes.