¡Hendy! Tiene dos mujeres y se quedó sin trabajo: “me cuesta el doble”

El hombre la está pasando mal porque tiene ndajeko dos familias por mantener y se le complica la sitú. (Foto: Ilustración/IA)

Quedarse sin trabajo no es algo que se pueda asimilar así nomás. Por ahí, algunos tuvieron la suerte de hacerse con algunas cositas que famoso van a parar a la casa de empeño. Otros, lograron meterle al “colchoncito” algunos billetes para salvar algunas semanas. Pero, el rollo, siempre queda más apretado que calzoncillo de Hulk. Y peor aún si tenés ¡dos mujeres!: “me cuesta el doble”, he’i.

El curioso caso se dio en el límite de Argentina con Bolivia, donde el comercio fronterizo mantiene a una serie de familias. Pero unas limitaciones que se dieron en los últimos tiempos hizo que muchos se queden sin trabajo.

Es es el caso de un prójimo que cedió una entrevista al medio quepasasalta.com.ar donde confesó la gravedad de su situación económica con una frase que rápidamente generó revuelo y se viralizó en redes sociales: “Nos quedamos sin trabajo. Yo tengo dos mujeres y me cuesta el doble. Todos tenemos familia y hace años que trabajamos de esto (paso fronterizo)”, he’i.

Contó que los comerciantes de la zona dejaron de contratar tanto a los paseros como a los trabajadores de los carritos para el traslado de mercadería, afectando a muchas personas que se dedican a eso.