Identifican al hombre que habría molido a golpes a un automovilista que terminó muerto: tiene dos antecedentes ¡De una discusión en el tránsito a una tragedia! La Policía ya identificó al karai señalado como supuesto agresor de un automovilista que murió tras …

Ya fue identificado el que mató a su rapicha en el trafico.

¡De una discusión en el tránsito a una tragedia! La Policía ya identificó al karai señalado como supuesto agresor de un automovilista que murió tras recibir una garroteada en plena calle, sobre la avenida Félix Bogado, en Asunción.

El sospechoso de 47 años, que no es nada santito tiene voi dos antecedentes penales ra’e: uno por estafa y otro por lesión de confianza. Además, cuenta con prohibición de salir del país. El comisario Juan Espínola he’i que el vehículo del hombre fue ubicado en su casa, en el barrio San Vicente. Según comentó el hijo del sospechoso, su papá se presentará hoy jueves ante la Justicia, acompañado de su abogado.

Otro dato que salió a la luz es que el hombre tendría conocimientos de artes marciales y sería cinturón negro. Sin embargo, hasta el momento no cuenta con orden de detención.

Según los primeros datos, todo habría comenzado por un roce entre vehículos. En un momento dado, uno de los conductores habría bajado de su rodado, se acercó al Hyundai Accent y comenzó a repartir golpes contra el otro automovilista, que nunca descendió de su vehículo.

La brutal agresión quedó grabada en un video que rápidamente corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.La víctima fatal de 48 años, fue encontrado sin vida dentro de su automóvil. Sus familiares señalaron que padecía problemas cardíacos.