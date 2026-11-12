Lo confesó Alfaro: “Atravesados por el dolor, fuimos alcanzados por esta situación”

En medio de la charla en la previa del partido de Paraguay ante Singapur, contó que avei fue afectado por la crisis surgida por la caída de Ueno Bank, así como los peloteros de la selección nacional.

“Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, he’i voi el “Cazador”, quien agregó que “Paraguay está pasando por un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”.

Con respecto al comunicado emitido por los futbolistas de la Albirroja, dijo que “desde lo personal, estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado. Porque ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”.

Agregó que “ellos se han puesto del lado de la justicia. Más allá de que yo no soy paraguayo y hay cosas que expresa muy bien el comunicado, hay cosas que, obviamente, al no ser paraguayo, tengo que respetar y más allá de que las siento de la misma manera. Por eso estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos del lado de ellos, estamos al servicio de ellos”.

Insistió en decir que “nuestra misión aquí es luchar por ellos también. Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país dé una muestra de grandeza, de superación, de madurez. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones”.

“Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar justicia. Justicia. Justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio, como cada integrante de esta selección, para estar al lado de la gente, que es el lugar donde nosotros tenemos que estar”, opoi el entrenador nacional.