¡Nde zapature! Le robaron su champión en pleno shopping Un arriero se sacó su champión para entrar al área de juegos con su hija. Al salir del lugar, su calzado ya no estaba.

Una mujer utilizó sus redes sociales para hacer pública una denuncia contra un conocido centro comercial de la capital de Alto Paraná, luego de que a su esposo le robaran su champión dentro del parque de diversiones del establecimiento.

Según el relato de la denunciante, el hecho ocurrió el pasado domingo 8 de noviembre, cuando acudió junto a su familia al área recreativa. Al ingresar, cumplieron con el reglamento visible en un cartel del local, el cual establece de carácter obligatorio quitarse el calzado para acceder a las atracciones y dejarlo en el sector asignado.

El hombre dejó su champión Puma semi nuevo en el lugar indicado para acompañar a su hija en los juegos. Sin embargo, al finalizar y dirigirse a retirarlos, se encontraron con que el calzado había desaparecido.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, al realizar el reclamo correspondiente no obtuvieron ninguna solución ni compromiso por parte de los responsables del parque de juegos. Si bien la encargada del shopping se ofreció a comprarle un par de zapatillas para que el afectado no tuviera que retirarse descalzo, la denunciante cuestionó duramente la postura de los administradores de la atracción quienes se disculparon he’i.

“¿Cómo pueden exigir que los clientes se quiten el calzado y luego desentenderse completamente cuando sus pertenencias desaparecen?”, cuestionó la mujer en su publicación, remarcando la impotencia de cumplir con las normas del lugar y encontrarse con la indiferencia ante una pérdida ocurrida dentro de sus propias instalaciones.

Finalmente, la mujer aprovechó la viralización de su caso para advertir a otras familias sobre la aparente falta de control y vigilancia en el recinto, haciendo un llamado especial a los padres para que extremen el cuidado de sus hijos: “Ayer fue solo un calzado, ¿el día que desaparezca un niño será igual?”, concluyó.