El superintendente de bancos tenía su maleta lista en el auto para el raje A tempranas horas de la la mañana de este jueves se armó un verdadero revuelo con la detención de Holger Insfrán, superintendente de Bancos, en el ma…

La casa allanada y en el vehículo las maletas cargadas. (Gentileza)

A tempranas horas de la la mañana de este jueves se armó un verdadero revuelo con la detención de Holger Insfrán, superintendente de Bancos, en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank.

Una comitiva de fiscales y policías cayó bien temprano en su casa, donde realizaron un allanamiento. Insfrán fue detenido por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, mientras continuaba el procedimiento.

Según los datos del operativo, el funcionario tenía sus maletas preparadas dentro de su vehículo.

Pero ¿por qué está en la mira? Su nombre aparece en la denuncia presentada por legisladores de la oposición. Además, había recibido un informe interno que advertía sobre graves irregularidades financieras dentro de Ueno Bank.

El documento, conocido como “informe Rivarola”, fue enviado el 10 de julio por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos.

En el escrito se alertaba sobre problemas patrimoniales, préstamos sin garantías suficientes y operaciones que podrían poner en riesgo la estabilidad de la entidad y los ahorros de sus clientes.

Avei se advertía que Ueno habría superado los límites permitidos para prestar plata a empresas y personas vinculadas a su propio grupo empresarial. Incluso, se mencionaba una supuesta maniobra para disimular esos excesos mediante la venta de una cartera de créditos a otra empresa.

El informe señalaba que entre las firmas involucradas estaban Mowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A., todas vinculadas a Ueno.

Como dato llamativo, Fernando Rivarola, quien elaboró el informe que encendió las alertas, fue designado por el presidente Pedro Alliana como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.

La investigación sigue su curso y ahora la atención está puesta en determinar quiénes sabían de las irregularidades, qué hicieron al respecto y quiénes deberán responder ante la Justicia.