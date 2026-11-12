Para Cerro, el domingo es “la final del mundo”, he’i Costas Asieté luego calificó el entrenador azulgrana a la semifinal de la Copa Paraguay ante Sol de América.

Este domingo, Cerro Porteño se enfrentará a Sol de América por un lugar en la final de la Copa Paraguay y el entrenador Gustavo Costas dijo luego que “hoy tenemos que pensar que nos jugamos la final del mundo el domingo”.

“Hoy es el domingo y todos debemos tener en la cabeza eso. Ya empezó el partido, porque el partido no lo ganás cuando juegues, lo ganás en la semana, cómo trabajas, cómo te cuidás. Ya se está jugando el partido y ellos van a venir con toda la ilusión porque es un equipo de Intermedia. Se van a matar. No va a ser un partido fácil, al contrario, son los más difíciles que tienen los equipos grandes. Hoy ya está el partido jugándose y nosotros lo tenemos que ganar”, aseguró el entrenador del Ciclón.

El DT azulgrana además aseguró que “en lo anímico estamos bien. Nos dolió el otro día el empate porque sabíamos todo lo que nos jugábamos. Llegar a estas instancias, a las que nunca llegó, y estar a un paso de jugar una final, la verdad es un sueño para todos”.

Ya sobre el equipo, Costas ya avisó que Blas Riveros “es medio difícil que llegue al partido, esperemos poder tenerlo ante Nacional. En este es casi seguro que va a estar afuera” y que Ignacio Aliseda, “si llega, llegaría para el banco, pero para formar parte de los 11 titulares no”.

Cerro Porteño chocará con Sol de América el domingo, a las 18:00, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá.