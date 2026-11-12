“Payéce” que un tekorei anduvo por el cementerio: pillan “trabajito”

Están a la orden del día. No faltan luego los tekorei que se pasan engañando a la gente prometiéndole que con unos cuántos guaraníes y varios conjuros de procedencia muy dudosa se les van a hacer realidad tal o cual pedido. Algo de eso fue lo que se vio en el tranquilo cementerio de la compañía Pirayú’i de San Bernardino, donde un fulano se fue a dejar un “trabajito” que causó malestar en los vecinos de la zona.

De acuerdo a lo que dejó ver SanBer Digital, el hallazgo se produjo junto a un nicho donde se tiraron una partida de porquerías y hasta había indicios como que se quemó algo. Además, se encontró una foto, quien es de un político importante de la zona, que tenía una serie de nombres y unas cruces en su parte posterior.

Una vez que se hizo público el tema, comenzaron a surgir una serie de comentarios y especulaciones sobre cuál podría haber sido el propósito de esto que tenía todos los condimentos para ser considerado como payé.

Hasta el momento, se desconoce quién habría colocado estos elementos y cuál sería su verdadera finalidad.