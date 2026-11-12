Presi del Indio asegura que nuevo estadio se terminará El mandamás de Guaraní afirmó que pese a lo que pasó con ueno bank, la construcción del nuevo Rogelio Livieres no se ha detenido.

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, habló sobre la situación del nuevo estadio del club luego de la caída de ueno bank, en donde estaba el dinero para la construcción. Explicó que este provenía de los aportes recibidos de la Conmebol y de la comercialización de palcos y butacas. “Nosotros hemos mantenido en ueno Bank fondos específicamente referentes a la construcción del estadio, los fondos que habíamos recibido de Conmebol y también fondos referentes a la recaudación de la venta de palcos y butacas. Eso sigue estando bloqueado en este momento”, manifestó, sin decir de cuánta plata se tratan los montos.

Así y todo, Daher aseguró que el proyecto no se detuvo y que la dirigencia hará todo lo posible para cumplir con los plazos establecidos. “La construcción nunca paró. La construcción continúa”, enfatizó.

Agregó que el club está utilizando adelantos de la matriz del fútbol sudamericano, esto en concepto de préstamos destinados específicamente a financiar el estadio, mientras se está trabajando para encontrar otra entidad financiera que pueda asumir parte de la financiación que estaba prevista con el banco intervenido y desaparecido.

“Esperamos nosotros que podamos en breve conseguir de vuelta una negociación con alguna entidad financiera que pueda oportunamente asumir la financiación de una parte de la obra que correspondía a este banco quebrado”, señaló Emilio Daher.

Detalló que “tenemos un avance de casi el 70% de lo que hoy está contratado referente a estructura de hormigón. No vamos a claudicar hasta conseguir materializar el sueño de todos los aurinegros de bien. Es el nuevo estadio que tanto el club como todo el fútbol paraguayo se merece. Le agradecemos al presidente Alejandro Domínguez por su espíritu deportivo, con él siempre mantenemos el canal abierto a cualquier diálogo”.