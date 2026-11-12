Rescatan a paraguayos que eran ndajeko “esclavizados” en rapailandia

Una intervención de las autoridades permitió que varios compatriotas sean liberados de la situación en la que se encontraban.

Famoso te prometen un dineral por un trabajo en el que te van a dar techo, comida y hasta la contraseña del “güifi” para que puedas chatear con tu chuli. Pero después, la realidad es totalmente diferente. Eso fue lo que 17 compatriotas experimentaron en carne propia en rapailandia, donde eran ndajeko “esclavizados” desde lo laboral.

El Ministerio del Interior, a través del Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a las Víctimas de Trata de Personas, divulgó que luego de una serie de investigaciones se pudo dar con los compatriotas quienes eran explotados laboralmente en Sao Paulo.

La cartera estatal acompañó las gestiones de asistencia y así los 17 fueron rescatados, garantizando una atención segura a nuestros compatriotas. En la zona fronteriza de Foz de Iguazú y Ciudad del Este, las autoridades organizaron un operativo de recepción y ofrecieron asistencia y traslado a los afectados.

Generalmente, las personas que caen en engaños sobre supuestas ofertas muy tentadoras de trabajo se chocan con la realidad al pillar que les quitan los documentos, los teléfonos y los termina haciendo trabajar mucho más tiempo de lo estipulado y con pagos que son de hambre, directamente.