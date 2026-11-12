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¡San Isidro Labrador danos una manito que se vienen jeýma lluvias y tormentas

Atenti todo el mundo, saquen nomás ya las canoas y préndanle una vela a cualquier Santo. Porque este jueves el clima está más insoportable que esa vi…

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Ou jeýma la tiempo vai. (info campo)

Atenti todo el mundo, saquen nomás ya las canoas y préndanle una vela a cualquier Santo. Porque este jueves el clima está más insoportable que esa visitas que llegan de sorpresaite y justo cuando la olla ya está vacía. La Dirección de Meteorología se puso en modo dramático y ya lanzó su advertencia de “tiempo severo”, así que por las dudas lleva nomas tu paraguas.

Si andás por Concepción, San Pedro o el sur y este de Presidente Hayes, andá buscando dónde esconder el vehículo y asegurando las chapas, porque se viene un show de rayos, truenos, agua a cántaros y hasta granizos de yapa. Pero lo peor de todo es que el calor no afloja ni un poquito y nos tiene con la presión por las nubes.

Asunción va a estar hirviendo a unos tentadores 34 °C, Encarnación zafa apenas con 33 °C, Ciudad del Este con 32 °C, y en el Chaco... ¡agarrate catalina! Mariscal Estigarribia va a marcar unos flamantes 39 °C que te van a asar un bife en la vereda.Y por si fuera poco, ni pienses que esto se calma rápido. Mañana viernes el termómetro se dispara a 37 °C en la capital, y el sábado el agua vuelve a invadirnos para que no nos falte humedad y haku tarova.

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