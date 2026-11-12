Sarmiento no va a poder retener a Marabel, pero arma hína una estrategia

Es súper goleador, pero su futuro es incierto. Péa hína el delantero paraguayo Junior Marabel, quien esta temporada tuvo un paso exitoso en Sarmiento de Junín, donde estuvo en condición de préstamo y al parecer no está en condiciones de hacer uso de la opción.
El presi del club curepa, Fernando Chiófalol, habló al respecto y tiró una estrategia que están armando. “Marabel está a préstamo, con una opción de compra muy grande y no la podemos afrontar. Pero vamos a tratar de trabajar para que sea un negocio para Sarmiento. Es el goleador del año, no va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo”, confirmó el mandamás pelotero.
Avei sostuvo que “deportivamente cerramos un año maravilloso, por más que no logramos pasar a los playoffs. Cumplimos el primer objetivo de seguir en Primera seis fechas antes. Se nos escapó por un mal cierre de año”, soltó y advirtió a continuación: “El año próximo vamos a entrar”.
Otro conocido de nuestro país forma parte del plantel principal, pero perdió protagonismo desde hace rato. Se trata de Diego Churín, quien estuvo muy cerca de Marabel en todo este año.