“Somos el mejor equipo del país”, aseguró Raúl A la espera de la definición del Torneo Clausura, donde el Decano está a un punto de ser nuevamente campeón, el lateral no tiene dudas y afirma que, pase lo que pase, Olimpia ha demostrado ser superior a todos.

Olimpia está a paso del bicampeonato y cerrar un año de dominio absoluto en el fútbol paraguayo. El plantel que comanda “Vitamina” se prepara para el duelo ante Trinidense de 22 de noviembre, en el que con un empate podrá dar la vuelta olímpica.

Y, más allá de lo que suceda en ese compromiso, Raúl Cáceres no duda: “Somos el mejor equipo del país”. El lateral afirmó que el Decano mostró a lo largo del 2026 una superioridad sobre el resto y los puntos lo reflejan. “Somos el mejor equipo del país y eso se ve reflejado en números, no solo en la cancha y eso que comenzamos el segundo semestre no tan bien, nos repusimos rápido de los golpes de las eliminaciones, el grupo nunca se entregó siempre peleó y ahora se ven los resultados en la cancha”, señaló.

Al buscar la clave del éxito, Cáceres sostuvo: “El trabajo y la unión, tenemos un grupo muy sano que da todo al máximo, y a los que les toca no estar, apoyan siempre y eso hace que el ambiente sea óptimo”.

El lateral también habló de la competencia en el puesto con Tim Payne. “Bien, una competencia muy sana, se adaptó muy rápido a lo que es Olimpia. Las veces que le tocó jugar demostró que está a la altura. Hace que yo y César nos tengamos que exigir el doble para estar de la mejor manera”, señaló.