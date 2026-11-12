Tragedia en Santa Rita: Joven madre muere electrocutada en el portón de una vivienda Una terrible desgracia sacudió ayer miércoles al barrio Campiñas Verde de Santa Rita, Alto Paraná, donde una joven madre de apenas 23 años perdió la …

Una terrible desgracia sacudió ayer miércoles al barrio Campiñas Verde de Santa Rita, Alto Paraná, donde una joven madre de apenas 23 años perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica.

La víctima, habría tocado accidentalmente un cable con corriente que se encontraba cerca del portón metálico de un inquilinato.

El dramático episodio salió a luz cuando un vecino, se dirigía a su trabajo y un niño que estaba junto a la mujer le hizo señas para que se detuviera.

Al acercarse, el hombre encontró a Mónica tendida en el suelo, aparentemente sin vida. Al abrir el portón, apartó rápidamente al pequeño, quien sería hijo de la fallecida. Fue entonces cuando se percató de la presencia de un cable eléctrico cerca del acceso a la vivienda.

Hasta el lugar llegaron la fiscala de turno, Rocío González, y el médico forense Nicolás Becker, quien determinó como probable causa de muerte un paro cardiorrespiratorio por electrocución.