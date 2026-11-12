Tras seis meses, el “Zorrito” fue convocado para la semifinal de la Copa Argentina .

Eeeaaaa… Adam Bareiro entrará jey en acción. El delantero paraguayovuelve a la lista de convocados de Boca para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, prevista para el sábado en Mendoza. El delantero se entrenó con normalidad y viajará con el plantel, en su primera convocatoria después de seis meses sin actividad oficial.

El “Zorrito” no suma minutos oficiales desde mayo. La secuencia de lesiones incluyó un problema muscular y una rotura casi total del tendón del aductor; después apareció una hernia de disco lumbar que lo alejó de las canchas.

Durante varias semanas, el cuerpo médico buscó kuri un tratamiento no invasivo para evitar una intervención quirúrgica, pero las molestias persistieron y Bareiro terminó operándose. La recuperación avanzó más rápido de lo previsto, superó los plazos de rehabilitación y volvió a trabajar a la par del grupo, bajo una exigencia intensa. En los entrenamientos recientes se movió con normalidad y quedó a disposición del cuerpo técnico.

El profe Rodolfo Arruabarrena planea ndaje darle minutos de manera progresiva para que el delantero llegue con rodaje a la recta final del año. Para la semifinal, la previsión es que Bareiro empiece en el banco, ya que el cuerpo técnico no tiene urgencia por mandarlo a la cancha de entrada.