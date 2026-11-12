Un verdadero milagro en Yuty: Aterrizó “de cabeza” pero ¡no le pasó nadaite!

No va a faltar el que diga “para mi que los aviones aterrizan al revés, pero como no soy piloto no opino”. Pero, más allá del “comentario fácil”, la historia pasa por otro lado. El verdadero milagro que se dio con un rapai de 36 años quien gracias a su pericia al mando de una pequeña aeronave logró salvar la vida luego de quedar “alas abajo” en su arrozal.

El particular caso, que se dio en la tarde de ayer en Yuty, tuvo su punto de partida en unos problemas mecánicos que experimentó la avioneta fumigadora. Cuando comenzó a descontrolarse en la altura, el piloto comenzó a batallar contra un final trágico con una maestría tal que, más allá que la nave quedó destruída, logró salvar el pellejo sin que le pase absolutamente nada de gravedad.

La Cessna modelo A188B quedó fuera de operación como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo.

El fiscal de turno, Derlys Fanego, fue comunicado del hecho y se constituyó en el lugar para encabezar los procedimientos correspondientes y vichear las posibles causas de lo que pasó.