[VIDEO] Panameños he’i que Gretha ndaje le miró mal a su miss

¡E’a! En las redes, ya quisieron armar un sarambí de aquellos por un video donde supuestamente nuestra Miss Universo Paraguay, Gretha Matiauda, le “miró mal” a la representante de Panamá en plena grabación. ¡Nada que ver, gente!
Si se mira bien el video completo y sin ganas de buscar pelea, la cosa es clarísima: la candidata panameña se adelantó para aprovechar los flashes y Gretha, demostrando pura educación y compañerismo, dio un paso al costado y esperó tranquila a que su colega termine su toma para recién ahí pasar ella a posar para las cámaras.
En estos certámenes el tiempo vale oro y todas quieren lucirse, pero nuestra reina prefirió no interrumpir ni pisarle el momento a nadie. Al final, las dos salieron diosas y cada una tuvo su espacio para brillar. ¡Menos novela en las redes y más aguante para nuestras reinas! ¡Eñecalmá!