¡Cayó otro pesado! Ex CEO de Itti se entregó tras estar “desaparecido” en el megacaso Vázquez .

¡Bombazo judicial que sacude las redes! Tras varios días con orden de captura y en la mira de todos, César Manuel Astigarraga (39) decidió finalmente dar la cara y presentarse ante la Fiscalía en el marco de la explosiva investigación contra Federico Miguel Vázquez. ¿Se habrá estado preparando para el cocido con galleta?

Y ojo piojo que este perso no es cualquiera: Astigarraga fue nada menos que presidente y CEO de Itti Saeca, además de liderar la Cámara Paraguaya de Fintech. Su entrega lo convierte en el imputado número 27 de este presunto megaesquema bajo la lupa por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en crisis y hasta ocultamiento de libros contables.

Después de jugar al escondite con la justicia, ahora, por orden judicial, irá a reposar los huesitos en prisión preventiva.

Cabe recordar que en las últimas horas también se decidió la imputación contra Holger Insfrán, quien fuera superintendente de bancos, y está en la mira Joshua Abreu por determinadas operaciones comerciales.