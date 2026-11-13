¡De una historia contada por Crónica al galardón del emprendimiento del año! Lo que comenzó con el mbokaja del patio de su casa hoy se convierte en una historia de esfuerzo, crecimiento y reconocimiento.

Lo que comenzó con el mbokaja del patio de su casa hoy se convierte en una historia de esfuerzo, crecimiento y reconocimiento.

Cuando Ezequiel Valiente dio sus primeros pasos con Mbokaja Retã, el diario Crónica fue uno de los primeros medios en creer en su historia, darle visibilidad y poner su emprendimiento en el mapa.

Aquella publicación del 17 de agosto no solo contó el nacimiento de un sueño, sino que ayudó a abrir puertas, generar oportunidades y llevar su trabajo mucho más lejos.

Hoy, Ezequiel celebra un logro enorme: el galardón al Emprendimiento del Año. Y en medio de esta alegría, tuvo un gesto de gratitud hacia Crónica, reconociendo el apoyo recibido desde sus comienzos.

Porque detrás de cada gran historia de éxito también hay alguien que se animó a contarla cuando recién comenzaba. ¡Felicitaciones, Ezequiel! Que este sea apenas el comienzo de muchos más logros.