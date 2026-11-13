El “Cazador” quedó chocho con la goleada de la Albirroja Tras el 4-1 sobre Singapur, Gustavo Alfaro destacó a todo el equipo y señaló que “fue una buena presentación porque quería ver a todos los jugadores”.

La Albirroja goleó 4-1 a Singapur en el primero de sus amistosos por Asia y nos alegró a todos la mañana de viernes. Pero, el que quedó más chocho con lo que mostró la selección fue el “Cazador de utopías”.

Gustavo Alfaro he’í que le gustó mucho lo que vio, porque quería saber en qué nivel estaban sus muchachos. “Creo que fue una buena presentación de todo el equipo, pero fundamentalmente porque quería evaluar, ver, medir, analizar a todos los jugadores, en qué nivel están, dónde están y fundamentalmente cómo nos preparamos para todo lo que viene y con esa mentalidad que siempre tenemos de tratar de ganar todos los partidos que jugamos. Creo que fue una buena presentación de todo el equipo”, tiró de entrada

“En la segunda mitad del primer tiempo perdimos tal vez la seguridad en el control de la pelota y nos apresurábamos a buscar la opción de pase y eso conspiró contra la posibilidad de estirar la diferencia y Singapur, con sus capacidades, con sus pelotas filtradas, con la peligrosidad de sus extremos, generó las situaciones para empatar y hasta podría haber ido ganando el partido en un momento del primer tiempo. Creo que al final cuando entraron jugadores de características de mayor intensidad, ahí a Singapur le costó sostener el ritmo del partido, en el nivel de intensidad con que se jugó el partido”, agregó.

Alfaro también destacó los debuts de Eduardo Delmás y de Mauro Coronel. “Los noté bien, bien la verdad, honestamente muy satisfecho con los chicos porque no es fácil pasar de una Sub-20 a la mayor sin escalas intermedias, con toda la responsabilidad que eso implica”, señaló.

Además, resaltó que los que ingresaron desde el banco también aportaron lo suyo. “Me voy muy satisfecho con el rendimiento de ellos, como el de Hugo Benítez también cuando entró en el final del partido, Alan Benítez, con los chicos del fútbol local, que obviamente tienen que hacerse su lugar, su espacio y bueno, por eso le estamos dando ese espacio para que se puedan presentar en sociedad también”, destacó.