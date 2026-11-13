El fulano involucrado en tongueada fatal ya está en manos de la poli .

El miércoles por la tarde, sobre la Avenida Félix Bogado, entre Battilana y Padre Cassanello, en Asunción, una fuerte discusión entre dos automovilistas terminó de la peor manera cuando uno de ellos falleció. Según testigos, uno de los protagonistas bajó de un automóvil gris y golpeó varias veces a la víctima tras una discusión de tránsito. Este último falleció. Los uniformados comenzaron a buscar al tongueador y, finalmente, lo agarraron.

Las autoridades contaron que se trata de un hombre de 47 años que figura como soltero en los registros policiales y sobre quien pesaba ndajeko una orden de prohibición de salida del país por un caso relacionado a una estafa.

El médico forense que examinó el cuerpo del finado informó que la muerte se produjo como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. El detenido queda a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades y entrar en más detalles de cómo se dio todo.