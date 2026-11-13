El mejor gol de la Premier es para Diego Gómez El jugador paraguayo se ganó el premio por el tremendo tanto que marcó desde la media cancha.

El paraguayo Diego Gómez, que ahora mismo está con la Albirroja en la gira asiática, ganó el premio al Gol del Mes en Inglaterra gracias a su golazo desde casi la mitad de la cancha frente al Crystal Palace, siendo apoyado por el voto popular según difundió este viernes la propia Premier League.

El tanto del compatriota fue alabado por muchos debido a la técnica, la visión y la precisión del remate, siendo además propuesto por algunas voces para el mejor gol del año que otorga la FIFA, el premio Púskas.

El tanto compite también por el mejor convertido desde más distancia en la competencia, y se anotó dentro del top ten de los tantos más lejanos que se hayan registrado en el fútbol inglés.

De esta forma, Diego Gómez se convierte en el tercer paraguayo en quedarse con este reconocimiento tras Miguel Almirón y Julio Enciso.