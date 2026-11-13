Está feliz porque le regalaron un “ñakyrã”, para escuchar chiquichi en su auto Itavytaaaa voi Dr. Love de la felicidad porque ya tiene otra vez un nuevo compañero de viajes y fiestuki, su sobrino ndaje le regaló para su ñakyra y…

Itavytaaaa voi Dr. Love de la felicidad porque ya tiene otra vez un nuevo compañero de viajes y fiestuki, su sobrino ndaje le regaló para su ñakyra y está todo listo para escuchar de vuelta buena música en sus rutinas diarias. “Estoy muy feliz porque ya tengo otra vez mi cajita en el auto y voy a poder escuchar mi música tranquilo”, he´i.

El humorista estuvo hendy hace un tiempito y se quedó sin algunos placeres de la vida, entre ellos había sacrificado su equipo de sonido completo. Pero ahora todo eso es anécdota porque está todo instalado de vuelta en su nave para salir a dar paseitos con buen ritmo a bordo contó.