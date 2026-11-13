Fiscalía pone a Peña como “cabecilla” de una “asociación criminal” hína

¡Nde tavy onde! A medida que avanzan las investigaciones más negra se le pone la morcilla al expresidente de la República, Santiago Peña, porque ahora el Ministerio Público ya se le fue con los tapones de punta y en seco le agregó más imputaciones. La más “pesada” de todas es ser ndajeko la “cabecilla” de una “organización” para armar el sarambi que se armó.

¿Cómo se llega a esto? Según pudieron desentrañar los agentes fiscales que llevan adelante el vicheo de la causa, “Chanti” fue colocando en puestos estratégicos a sus “kapé”. Utilizando su posición como presidente, fue nombrando a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.

Esto le llevó a establecer un esquema de protección institucional para ueno bank, donde las autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero ya tenían “instrucciones” de lo que debían hacer.

La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.

Con todo esto, se formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de ueno bank. Estos son Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.