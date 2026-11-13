¡Indignación total en Ñemby! Rescatan a 6 perros que ¿vivían un calvario?

Las redes sociales estallan de furia en Paraguay tras lo que se puede catalogar como un desgarrador rescate. La Fiscalía allanó una vivienda en Ñemby y encontró a seis perros —cuatro caniches, un pastor alemán y un pitbull— sumidos en un auténtico infierno: atrapados sin una gota de agua, sin comida y en condiciones totalmente insalubres, ndajeko.

El operativo, liderado por la fiscala Lourdes Bobadilla junto a la Policía Nacional y Bienestar Animal, dejó en evidencia el peor rostro de la crueldad. Las imágenes del rescate ya recorren internet encendiendo el debate sobre la tenencia responsable.

¿Quiénes son los culpables? La pista clave apunta a que la casa era alquilada, por lo que la justicia ahora busca con lupa al inquilino que dejó a su suerte a estos indefensos animales. Exigen las explicaciones del caso y, en caso de ser hallados culpables, ¡todo el peso de la ley contra los posibles maltratadores!