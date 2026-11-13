Itu, ¿vuelve o no vuelve? La dirigencia de Cerro publicó un comunicado en el que destacan el compromiso de Juan Manuel a pesar de estar separado del plantel, pero el mismo no dice si volverá.

El Club Cerro Porteño, a través de un comunicado que la dirigencia tiró en redes sociales, informó que Juan Manuel Iturbe cumplió “los objetivos de rendimiento deportivo establecidos por la Comisión Directiva”, recordándose que él fue uno de los separados del plantel principal luego de la derrota ante Trinidense.

El Club destacó su compromiso, profesionalismo y predisposición, resaltando también su fuerte identificación con los colores y su sentido de pertenencia, como jugador totalmente formado en la casa e incluso mostrando su apoyo al equipo de manera presencial, estando siempre presente en los partidos como espectador.

No obstante, en el comunicado no se deja en claro que Itu vaya a volver al plantel principal debido a todo esto, algo que algunos hinchas azulgranas señalaron en los comentarios, mostrándose molestos por lo confuso de lo que se publicó.

Hace un par de semanas, el presidente azulgrana, Blas Reguera, dijo a La Tribu 1120 AM que la actitud de Juan Manuel no pasaba desapercibida y que estaba siendo tenida en cuenta por la dirigencia.