¡Okyyyy! Periodista celebra su Boda de Lino 🫶

Lu Sapena cumplió un aniversario al lado de su mena, llegaron a la Bodas de Lino ndaje. Toda una vida ya compartieron juntos y lo purete es que fueron quemando etapas, hoy celebran ese amor intenso, demostrando todo lo que sienten. “Cuatro años de estar casados, más 10 de novios. Catorce años juntos”, he´i la periodista de espectáculos.
La comunicadora destacó lo mbarete que son como pareja, “todo fue fluyendo sin complicaciones, presiones ni tensiones. Qué hermoso que la vida nos haya puesto en el camino hace 22 años, que hayamos hecho una amistad, que cada uno haya tenido amores, desamores, historias, muchas experiencias y que 10 años después nos hayamos reencontrado y enamorado sin que nada haya estado planeado”, he´i toda emocionada.
Sin dudas voi su mayor fortuna es coincidir con su pareja ideal y compartir esta vida juntitos, “estoy agradecida de que los tiempos hayan sido perfectos para que nos hayamos elegido y que hayamos decidido creer en esta relación. Me siento inmensamente afortunada. Tengo la familia de la cual mamá me hablaba siempre y que soñaba con tener alguna vez”, tiró Lu en cuenta de Instagram donde siempre tiene presente a su mami avei.