¡Millones sobre ruedas!: Así fue el megaoperativo digno de una película

¡Imágenes que parecen de película! En Paraguay había sido que se encontraban estacionados nos autazos de esos que solo ves en el cine cuando se habla de vida de millonarios que desayunan en Paris y almuerzan en New York. Un impresionante decomiso permitió hacerse, ya a esta altura, con 18 vehículos de alta gama, incluidos nada menos que unos 7 codiciados Rolls-Royce de colección, a más de un Lamborghini, en el marco del polémico caso Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

Encabezado por la fiscal Ruth Karina Benítez, el operativo desató una marea de comentarios y especulaciones en plataformas digitales. Y no es para menos: estos bólidos se suman a una flota de aeronaves y embarcaciones incautadas previamente, elevando un patrimonio preliminar que rondaría los 10 millones de dólares.

Dada la exclusividad y rareza de las joyas mecánicas secuestradas, la Fiscalía anunció que convocará a peritos expertos para tasar cada unidad con lupa, sabiendo que ndahaeite 3 x 10 mil su precio. Mientras tanto, todo el despliegue de lujo ya pasó a manos de la Senabico para su resguardo oficial.