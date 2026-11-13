¡Ndi! Luchador de la UFC estaba tirado en baño de un boliche, con una “sustancia rara”

El peleador de artes marciales mixtas Tommy McMillen fue trasladado de urgencia a un hospital en Scottsdale, Arizona, luego de que agentes policiales lo encontraran inconsciente en el baño de una discoteca durante la madrugada del domingo. Según informó TMZ, los oficiales le administraron Narcan, un fármaco que revierte los efectos de una sobredosis de opioides, tras detectar una sustancia blanca y polvorienta en el suelo cerca de él.

El incidente ocurrió en Cake, un club nocturno ubicado en el distrito de Old Town de Scottsdale, una zona conocida por su vida nocturna y concentración de bares. Una vocera del Departamento de Policía de Scottsdale confirmó al medio estadounidense que los agentes retiraron al peleador del baño del establecimiento antes de aplicarle el antídoto. McMillen fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde quedó en condición estable, sin complicaciones que pusieran en riesgo su vida al momento de su ingreso.

A pesar de la confirmación de los hechos centrales, las circunstancias exactas del episodio permanecen sin esclarecerse. Según precisó el sitio especializado MMA News, la sustancia hallada junto al peleador no fue identificada de manera oficial, por lo que el origen del cuadro que lo dejó inconsciente continúa sin determinarse. Ni la policía ni el entorno del deportista brindaron precisiones adicionales sobre qué provocó el malestar. (Fuente Infobae)