Ojepukapa kuri por DT del Rojo de Avellaneda, ¡pero tenía razón!

Mba’e pio péa. Luego de lo que fue la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura con la victoria por 2 a 1 de Independiente ante Riestra, Jadson Viera habló kuri sobre la recta final del campeonato y sobre el plantel que dirigirá hasta, al menos, fin de año. En sus declaraciones, el uruguayo también habló de la Copa Sudamericana y una frase que había generado risas, terminó en ilusión.

“Estamos expectantes a lo que puede ser la clasificación a la Copa Sudamericana”, aseguraba Viera y recibió las críticas de los hinchas porque, todo hacía indicar que0 Independiente ya no tenía ninguna chance desde la tabla anual. Pero...

Por la noche, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones y sorprendió al informar que cuatro asistentes de Julio Vaccari habían sido expulsados en el partido que Defensa y Justicia perdió sobre el final ante Boca: Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Saccani.

Igualados en puntos, diferencia de goles y tantos a favor, lo que desempató la posición en la anual era el fair play y ahí el Halcón tenía diferencia respecto a los de Avellaneda. Sin embargo, esta situación se revirtió al conocer las sanciones.

No se sabe si efectivamente Viera tenía este dato o estaba solamente confundido, pero la frase que generó risas y bronca entre los hinchas de Independiente, pasó a tener una razón de ser. (Fuente TyC Sports)