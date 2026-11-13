Oujeýtama hina: alerta por fuertes tormentas, lluvias, granizos, ere erea voi ndaje

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La Dirección de Meteorología anuncia el ingreso de un sistema de tormentas que afectaría a gran parte del territorio nacional desde este sábado 14 hasta el domingo 15 de noviembre.

Según el pronóstico, las primeras zonas afectadas serían los departamentos del suroeste de la Región Oriental. Posteriormente, las lluvias y tormentas se extenderían progresivamente a otros puntos del país durante la tarde del sábado.

La bipolaridad del clima continuaría, al menos, hasta la tarde del domingo, principalmente en los departamentos del norte.

El fenómeno podría llegar acompañado de importantes acumulados de lluvia, fuertes ráfagas de viento y caída de granizos.

En las zonas bajo alerta naranja (Región Oriental) se esperan entre 50 y 70 milímetros de lluvia, ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y una alta probabilidad de caída puntual de granizos.

Mientras que en las áreas con alerta amarilla que sería le región Occidental se pronostican acumulados de entre 20 y 40 milímetros, vientos de hasta 70 km/h y posibilidad ocasional de granizadas.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, asegurar los palabristas y objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales.