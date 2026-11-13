Pelotero, promesa de la sele africana, ¡repartió dinero y frutas a los hinchas!

Yan Diomandé, una de las promesas del fútbol mundial, dio que hablar en las últimas horas al viralizarse un gesto que tuvo con un grupo de personas en Costa de Marfil que aguardaban en los alrededores del predio de entrenamientos de la selección africana.

El delantero que pertenece al Real Madrid aprovechó la pausa por la fecha FIFA para viajar a su país y representar a la selección marfileña en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones y tuvo un contacto cercano con sus compatriotas, que lo aguardaban detrás del vallado del complejo deportivo. El futbolista de 19 años repartió dinero entre quienes habían llegado a saludar a los jugadores.

Las imágenes, publicadas originalmente por el medio Le Media 100 Filtre, muestran a Diomandé mezclándose con un grupo de jóvenes aficionados y entregándoles dinero en efectivo. Uno de los presentes confirmó que el pelotero le entregó 10.000 francos CFA -unos 16 dólares- junto con una canasta de frutas, y precisó que varios de los que estaban allí recibieron una contribución similar. (Fuente Infobae).