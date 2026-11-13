Penalazo no le cobraron ra’e a Florentín y perdió anga el título .

En acción Florentín, del Inde mendocino y el zaguero González Pirez, del Pincha. (Foto Internet)

Nde tavy el manotazo a José Florentín que pudo haber cambiado la historia del partido, que ganó finalmente Estudiantes de la Plata al equipo de Independiente Rivadavia por 3 a 2, en la final de la Supercopa Argentina.

Fue una acción donde el defensor del Pincha, Leandro González Pirez, golpeó en el rostro a José Florentín dentro del área, pero el árbitro Falcón Pérez ni ahí fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

La decisión abrió upéi el debate sobre el funcionamiento del videoarbitraje y dejó a Independiente Rivadavia reclamando un penal que pudo haber tenido incidencia en el desarrollo de la final.

Hi’ári, Florentín fue uno de los encargados de la remontada del 2 a 0 kuri, marcando el primer descuento y, luego, otro paraguayo, Iván Villalba, había marcado que llevó el encuentro al alargue.