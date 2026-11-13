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¡Por fin una buena che Dios, baja el combustible un 300’i por litro!

A preparar los vehículos porque hay rebaja! El Gobierno anunció una disminución de 300 guaraníes por litro en todos los combustibles de Petropar. Los…

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Baja un chiqui el precio del combustible.

A preparar los vehículos porque hay rebaja! El Gobierno anunció una disminución de 300 guaraníes por litro en todos los combustibles de Petropar. Los nuevos precios comenzaron a regir desde esta tarde en todas las estaciones de servicio de la petrolera estatal.

El presidente de Petropar, William Wilka, informó que la rebaja representa aproximadamente un 4 % y que los nuevos precios se mantendrán hasta fin de año o, como mínimo, hasta mediados de enero.

Con esta reducción, el Diésel Porã pasa de 9.285 a 8.985 guaraníes, mientras que el Diésel Mbarete baja de 11.395 a 11.095 guaraníes por litro.

Las naftas también tienen su descuento:

Aratiri 97: de G. 8.990 a G. 8.690.Kape 88: de G. 6.990 a G. 6.690. Oikoite 93: de G. 7.490 a G. 7.190.Además, el Gobierno anunció una reducción del impuesto ISC, que permitirá a los emblemas privados también tener la posibilidad de bajar sus precios, especialmente en el diésel.

¡Una ayuditami para el bolsillo de los trabajadores y de todos los que día a día necesitan combustible para movilizarse!

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