¡Respiro para los jubilados! El BCP he’i que habrá platita para salvar el pan dulce .

En medio de los nervios y la angustia que tenía a miles con el Jesús en la boca, llegó un notición que trae alivio en medio de la “granizada” financiera. El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, confirmó que la evaluación preliminar sobre Ueno Bank detectó USD 600 millones en activos sanos, una cifra clave que permitirá blindar los fondos del IPS y las cajas de jubilaciones.

Con este respaldo sobre la mesa, la banca matriz anunció un plan contrarreloj: licitar y transferir la cartera en lotes a otros bancos del sistema en un plazo de apenas 15 días, evitando la creación de un solo “megabanco” y protegiendo a los ahorristas.

“El informe me tranquilizó enormemente, estoy más esperanzado”, confesó Schreiner, adelantando que en 10 días habrá un panorama definitivo. Mientras el BCP garantiza los depósitos, las posibles culpas penales quedan en manos de la Fiscalía y la Contraloría.