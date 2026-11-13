Se le fue la mano al cardiólogo: una “consulta” terminó en feroz manoseada ndaje .

Por la pinta que ya estaba corriendo el chisme. Por eso, una mujer que fue como para consultar con un doctor estaba preparada por si algo iba más allá de lo normal. Y así fue. Y todo quedó grabado. La denunciante mostró cómo el profesional se fue todito cuando comenzó a manosearle las nalgas. Sí, se le fue la mano.

El médico, que trabajó como cardiólogo en la red municipal de salud del estado de Sao Paulo, fue retirado inmediatamente de sus funciones después de la denuncia. Allí activaron las autoridades y se ordenó su arresto.

La Estación de Policía de Defensa de la Mujer (DDM) de Diadema, ciudad paulista, también investiga otra denuncia similar que involucra al mismo médico. Según el delegado responsable del caso, la conducta se investiga como acoso sexual porque no hubo violencia ni amenaza grave por parte del profesional.