SENAD desmantela la “Hacienda Nápoles” paraguaya En una granja ubicada en la Colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, departamento del Amambay, se estaba armando un mega laboratorio clandestino para producir cocaína, ¡con zoológico y todo! Al más puro estilo Pablo Escobar.

La Secretaría Nacional Antidrogas pudo dar este viernes un certero golpe de anticipo. Los agentes de las fuerzas especiales pudieron detectar a tiempo la preparación de un mega laboratorio clandestino que estaba siendo destinado principalmente al procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Esto se dio en la granja “Che morena resa jajai”, en la Colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, donde se realizó el allanamiento este viernes y se encontraron evidencias de una importante infraestructura que estaba siendo acondicionada para el procesamiento de sustancias ilícitas. Entre los elementos incautados se destacan dos prensas hidráulicas de metal, dos hornos industriales, una balanza electrónica con capacidad de 30 kilogramos y 15 garrafas vacías de gas butano, además de otros materiales destinados al procesamiento y acondicionamiento de drogas.

También fueron incautados: 52,20 gramos de clorhidrato de cocaína. 165,02 gramos de marihuana, distribuidos en presentaciones picada, hachís y prensada. Así como también se encontraron armas, vehículos y equipos informáticos.

Pero lo que más llamó la atención es que, al más puro estilo Pablo Escobar, en la granja también estaba montado un mini zoológico, como el de la “Hacienda Nápoles” del ex narco colombiano.

Allí se encontraron animales silvestres mantenidos en cautiverio dentro del inmueble, varios de ellos pertenecientes a especies protegidas y en peligro de extinción.

Entre los ejemplares identificados se encuentran monos, incluido un mono aullador (karajá), guacamayos de plumaje rojo y azul con amarillo, así como un ejemplar de tirika, felino silvestre nativo y emblemático de la fauna paraguaya.

En total fueron detenidas ocho personas, todas de distintas nacionalidades, entre paraguayos, brasileños y peruanos.