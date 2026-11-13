¡Sigapy! Goleada a Singapur y otra gran presentación de la Albirró Con un contundente 4-1, la selección paraguaya apabulló este viernes al seleccionado asiático en el primero de sus amistosos en esta gira por Fechas FIFA.

¡Bien Albirroja! Paraguay tuvo una mañana redondita en Singapur. La selección derrotó por 4-1 al conjunto local, este viernes, en el Estadio Nacional de Kallang, y arrancó con una sonrisa su gira asiática en esta Fecha FIFA.

El equipo de Gustavo Alfaro salió decidido y golpeó temprano: Gustavo Caballero abrió el marcador a los 7 minutos, tras un gran centro desde la izquierda de Alexandro Maidana. Pero los locales reaccionaron y llegaron al empate por medio de Song Ui-young, a los 30’.

Cuando el primer tiempo se iba, apareció Mauricio para devolverle la ventaja a la Albirroja. El volante aprovechó la conexión con Eduardo Delmás y puso el 2-1 antes del descanso.

En el complemento, Paraguay volvió a pegar. Caballero firmó su doblete a los 53’, nuevamente con Maidana como asistidor, y la selección amplió la diferencia. El cuarto tanto fue obra de Julio Enciso que terminó de sellar una victoria contundente.

El triunfo sirve para sumar confianza, dar rodaje al plantel y seguir ajustando piezas bajo la conducción de Alfaro. Ahora se viene un desafío más exigente: el martes, la Albirroja medirá fuerzas con Japón, nuevamente en suelo singapurense.

Síntesis del partido:

Amistoso internacional Fecha FIFA

Singapur 1-4 Paraguay

Estadio: Nacional de Singapur. Árbitro: Wiwat Jumpaoon (Tailandia). Asistentes: Pattarapong Kijsathit (Tailandia) y Rawut Nakarit (Tailandia). Cuarto Árbitro: Muhammad Zulfiqar (Singapur). VAR: Luk Kin Sun (Hong Kong). AVAR: Mongkolchai Pechsri (Tailandia) Goles: 7’ y 53’ Gustavo Caballero (Paraguay); 30’ Song Uiyoung (Singapur); 45’ Mauricio Magalhaes y 82’ Julio Enciso (Paraguay). Amonestados: No hubo.

Alineaciones:

Singapur (1): Izwan Mahbud; Ryhan Stewart (80’ Haziq Kamarudin), Hariss Harun, Jacob Mahler (80’ Lionel Tan) y Safuwan Baharudin (70’ Raoul Suhaimi); Farhan Zulkifli (62’ Glenn Kweh), Kyoga Nakamura, Shah Shahiran (80’ Joel Chew) y Song Uiyoung (62’ Hami Syahi); Harhys Stewart e Ilhan Fandi (70’ Shawal Anuar). DT: Gavin Lee.

Paraguay (4): Orlando Gill (46’ Gastón Olveira); Alan Benítez, Junior Alonso, Mauro Coronel (77’ Clever Ferreira) y Alexandro Maidana (74’ Mateo Gamarra); Matías Galarza, Mathías Villasanti (69’ Brahian Ojeda) (77’ Diego Gómez), Mauricio Magalhaes (74’ Julio Enciso) y Eduardo Delmás (74’ Miguel Almirón); Gustavo Caballero (74’ Damián Bobadilla) y Robert Morales (69’ Hugo Adrián Benítez). DT: Gustavo Alfaro.