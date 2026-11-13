¡Sigapy! Goleada a Singapur y otra gran presentación de la Albirró

¡Bien Albirroja! Paraguay tuvo una mañana redondita en Singapur. La selección derrotó por 4-1 al conjunto local, este viernes, en el Estadio Nacional de Kallang, y arrancó con una sonrisa su gira asiática en esta Fecha FIFA.
El equipo de Gustavo Alfaro salió decidido y golpeó temprano: Gustavo Caballero abrió el marcador a los 7 minutos, tras un gran centro desde la izquierda de Alexandro Maidana. Pero los locales reaccionaron y llegaron al empate por medio de Song Ui-young, a los 30’.
Cuando el primer tiempo se iba, apareció Mauricio para devolverle la ventaja a la Albirroja. El volante aprovechó la conexión con Eduardo Delmás y puso el 2-1 antes del descanso.
En el complemento, Paraguay volvió a pegar. Caballero firmó su doblete a los 53’, nuevamente con Maidana como asistidor, y la selección amplió la diferencia. El cuarto tanto fue obra de Julio Enciso que terminó de sellar una victoria contundente.
El triunfo sirve para sumar confianza, dar rodaje al plantel y seguir ajustando piezas bajo la conducción de Alfaro. Ahora se viene un desafío más exigente: el martes, la Albirroja medirá fuerzas con Japón, nuevamente en suelo singapurense.
Síntesis del partido:
Amistoso internacional Fecha FIFA
Singapur 1-4 Paraguay
Estadio: Nacional de Singapur. Árbitro: Wiwat Jumpaoon (Tailandia). Asistentes: Pattarapong Kijsathit (Tailandia) y Rawut Nakarit (Tailandia). Cuarto Árbitro: Muhammad Zulfiqar (Singapur). VAR: Luk Kin Sun (Hong Kong). AVAR: Mongkolchai Pechsri (Tailandia) Goles: 7’ y 53’ Gustavo Caballero (Paraguay); 30’ Song Uiyoung (Singapur); 45’ Mauricio Magalhaes y 82’ Julio Enciso (Paraguay). Amonestados: No hubo.
Alineaciones:
Singapur (1): Izwan Mahbud; Ryhan Stewart (80’ Haziq Kamarudin), Hariss Harun, Jacob Mahler (80’ Lionel Tan) y Safuwan Baharudin (70’ Raoul Suhaimi); Farhan Zulkifli (62’ Glenn Kweh), Kyoga Nakamura, Shah Shahiran (80’ Joel Chew) y Song Uiyoung (62’ Hami Syahi); Harhys Stewart e Ilhan Fandi (70’ Shawal Anuar). DT: Gavin Lee.
Paraguay (4): Orlando Gill (46’ Gastón Olveira); Alan Benítez, Junior Alonso, Mauro Coronel (77’ Clever Ferreira) y Alexandro Maidana (74’ Mateo Gamarra); Matías Galarza, Mathías Villasanti (69’ Brahian Ojeda) (77’ Diego Gómez), Mauricio Magalhaes (74’ Julio Enciso) y Eduardo Delmás (74’ Miguel Almirón); Gustavo Caballero (74’ Damián Bobadilla) y Robert Morales (69’ Hugo Adrián Benítez). DT: Gustavo Alfaro.
🗣️ ¡FINAL! ¡GANÓ LA ALBIRROJA! 🇸🇬 #Singapur 1 🇵🇾 #Paraguay 4 #VamosParaguay 🙌 https://t.co/PJBQ49DN3K— Selección Paraguaya (@Albirroja) November 13, 2026