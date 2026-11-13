Un milagro en medio de la tragedia: bebé salió ileso de derrumbe de edificios

La criatura estaba en el suelo cuando el techo, las paredes y el suelo comenzaron a desmoronarse.

Un edificio de tres pisos ubicado en la zona residencial de Brooklyn, en New York, colapsó por completo, dejando a 8 personas fallecidas y 18 heridos. Pero, en medio de tanta desgracia, se produjo un milagro increíble: un bebé de alrededor de dos años que estaba jugando en el piso de su departamento sobrevivió ileso.

El terrible episodio, que se registró el pasado miércoles, está siendo investigado a full por las autoridades locales. Entre los tantos materiales que surgen dentro de los datos recabados, apareció la filmación de una cámara de seguridad que estaba colocada dentro del departamento donde estaban la mamá con sus dos hijos.

Tanto la mujer como el otro chiquito, de 9 años, tuvieron que ser internados como consecuencia de las lesiones que sufrieron en el derrumbe. Sin embargo, el bebé salió ileso sin que hasta el momento haya una explicación al respecto, atendiendo la magnitud de lo que pasó.

Para tener una idea, el edificio literalmente se “desintegró” en su gran mayoría, algo que se ve en la grabación a media que las paredes y el techo más el suelo se van desmoronando como un castillo de naipes.

El resultado fue un “corte limpio” en relación a lo que quedó en pie y un tremendo hoyo en la parte de abajo. Todo apunta a que unas excavaciones que se estaban realizando en un terreno contiguo, donde se va a construir un nuevo edificio, podría haber sido el detonante de todo.