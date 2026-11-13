Una columna le salió al paso a una camioneta y oiko la sarambi ​Se armó un guarara de aquellos esta tarde en el Área 6 de Hernandarias. Una camioneta blanca, que al parecer venía apurada por llegar a la casa en l…

​Se armó un guarara de aquellos esta tarde en el Área 6 de Hernandarias. Una camioneta blanca, que al parecer venía apurada por llegar a la casa en la calurosa tarde antes de que se caliente la rubia espumante y como faltaba un uen tramo, decidió rematar por una indefensa columna de la ANDE y pum, directo al suelo y con los hierros retorcidos!

​Lo peor de todo, y para agarrarse de los cabellos, es que en el “bólido” iban cinco personas, y cuatro eran criaturas. lo que sí se pegaron un vuelo de película de terror.

​Al final, en vez de llegar a destino, terminaron todos desfilando derechito al centro asistencial en ambulancia, con más golpes que piñata en San Juan. Ahora los polis se están rascando la cabeza para averiguar si fue velocidad excesiva, se le zafó el tornillo al volante o si la columna apareció bailando polca en medio de la calle.