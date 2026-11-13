“Vamo’ma’cial medio por favor”: Agarraron a “otro” Miguel y se entregó Marco Aurelio

Una partida de exjerarcas van cayendo uno tras otro dentro de los allanamientos y procedimientos que se están realizando en medio del escándalo ueno bank y el Grupo Vázquez. Ahora, los que se “subieron” al colectivo del mameluco son Miguel Ángel Mora, exintegrante del directorio del Banco Central del Paraguay, y Marco Aurelio González, quien ejerciera en su momento la presidencia del máximo ente bancario. “Vamo’ma’cial medio por favor”, he’i chofer.

La Fiscalía fue en la mañana de este viernes tras Mora, a quien lo encontraron en la casa, donde le pusieron el “capuchón” y las esposas para llevárselo derechito a rendir cuentas. También fue allanada la residencia de otra exmiembro del directorio, Liana Caballero, quien fue recientemente presidenta interina del BCP y a quien también le pusieron las “pulseritas” para que

Asimismo, fueron a la “República” en busca de Marco Aurelio González, quien fuera también parte del directorio del BCP. Al llegar no se lo encontraron, por lo que se decretó su orden de captura. Una vez que se hizo público, al toque se presentó en compañía de su repre legal para ponerse a disposición de lo que dicte la Justicia.