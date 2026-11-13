[VIDEO] Alto guiso recorrió por Asunción y el rollo quedó corazón contento “Fue una iniciativa que nació del corazón, de las ganas de ayudar y de demostrar que, cuando nos unimos, podemos hacer cosas hermosas”, escribieron l…

“Fue una iniciativa que nació del corazón, de las ganas de ayudar y de demostrar que, cuando nos unimos, podemos hacer cosas hermosas”, escribieron los chicos de Será un Gran Día y Mucho Gusto en su muro de Instagram para contar al rollo que compartieron un karu guasu con loperro. “Hoy compartimos mucho más que un plato de comida”, dijeron.

Los comunicadores de los espacios televisivos coincidieron en que, “En medio de los momentos difíciles que estamos atravesando como país, creemos que un pequeño gesto puede significar muchísimo para alguien. Hoy nos unió la solidaridad, el cariño y las ganas de estar cerca de nuestra gente. Porque más allá de las pantallas, somos un equipo con un mismo corazón”, tiraron.

Lo lindo es que vivieron una jornada purete, donde hicieron un guiso jaryi, “para llevar un poquito de alegría y esperanza a muchas personas. Que nunca nos falten las ganas de ayudar y de tender una mano”, coincidieron todos.