[VIDEO] Atendé el tipo de arriero que le parece horrible a Dallys Ferreira “Nada más horrible que el hombre que no sabe besar”, tiró la presentadora de TV Dallys Ferreira durante el programa “Amanece Paraguay. Así abrió el d…

“Nada más horrible que el hombre que no sabe besar”, tiró la presentadora de TV Dallys Ferreira durante el programa “Amanece Paraguay. Así abrió el debate con sus compañeros y a la par puso en aprietos a sus compañeros Jorge Escurra y Fernando Torres, quienes salieron a defender sus artes en el tema.

“O sea, a mí me sorprende, estoy pensando que no sé besar a mis 43 años”, he´i Fernando, quien avei tiró que los que tienen labios finos son un cero a la izquierda ndaje en esta asignatura. Lo cierto es que su compañero tiene esa característica y le saltó al toque, “no, yo tengo labios finos, pero mi señora dice que beso muy bien, que le conquisté así, entonces. No es cierta esa teoría”, respondió.

Para zafar de la situ, Torres se puso en modo “el científico de los besos” y disparó, “para mí que cada experiencia es diferente, o sea... Sí, cada situación para mí forma mucho la química, pero vos me metés duda”. El rollo estalló de risas con el conversatorio que metieron los chicos y generaron avei la charla en las redes sociales.