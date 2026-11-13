[VIDEO] ¡De película! Chiche Corte fue salvajemente embestido ¡Nde tavy! El presentador de televisión Chiche Corte sufrió un accidente automovilístico en la madrugada del viernes. El comunicador transitaba por l…

Chiche contó todo lo que le tocó vivir a su vuelta del mundial.

¡Nde tavy! El presentador de televisión Chiche Corte sufrió un accidente automovilístico en la madrugada del viernes. El comunicador transitaba por la Avda. España y cruzó la calle cuando el semáforo estaba en verde. De pronto, una conductora a toda bala cruzó la luz roja y fue a parar directo contra el vehículo de Chiche.

Para el rollo fue una desgracia con suerte, pero loperro cuestionaron duramente la imprudencia de la persona que ocasionó el accidente en la vía pública. “Un metro más y chau”, tiró una de las internautas.

El video se hizo viral en la cuenta oficial de la 780 AM. Según informaciones el accidente no pasó a mayores y cada uno fue hasta un puesto de salud para descartar heridas de gravedad.