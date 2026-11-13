[VIDEO] ¡Fue víctima de los pastelosos! Clau Espínola fue víctima de los pastelosos durante los festejos por el primer mes al aire del programa radial “Yo solo quiero ser uno de ellos”. Res…

Clau Espínola fue víctima de los pastelosos durante los festejos por el primer mes al aire del programa radial “Yo solo quiero ser uno de ellos”. Resulta ser que con sus compañeros Dani Vuyk y Taina Lipinsky recibieron una tortita de cumplemes. Para ellos es un logro y entusiasmo demasiado importante llegar a los primeros 30 días de estar al aire con el cariño del rollo.

Lo cierto es que entre los tres acordaron cantar todo el quelocumplas correspondiente para luego soplar la velita y como boche de oro entre los tres darle un bocado a la torta para sellar el festejo. Lo cierto es que durante el coro del cumpleaño feli Clau quedó en el medio y sus compis le tendieron una bromita pastelosa.

Terminó al cantico, soplaron la vela y le empastelar la torta por la cara a la comediante cuando le dio el bocado. ¡Fue traición! Los mismos involucrados, se solidarizaron con Clau y para quedar todos en paz y con la fiesta en orden le dieron los bocados acordados.

Algo que queda grabado en la historio y loperro nunca van a olvidar es la risa de Taina, quien itavyta opuka de la joda que le hicieron a su compañera.