[VÍDEO] Los ex demandan a Olimpia y a Cerro Héctor David Martínez y el “Pachi” Carrizo demandaron al Decano y al Ciclón respectivamente.

El periodista Federico Arias informó este viernes al mediodía que los ex jugadores de Olimpia y Cerro Porteño, Héctor David Martínez y Federico “Pachi” Carrizo respectivamente, metieron una denuncia contra ambos clubes por incumplimiento de salarios ante la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Mientras que Martínez tuvo un paso sumamente discreto en el Franjeado, habiendo jugado apenas medio año, de Julio a Diciembre de 2025, “Pachi” pasó muchos años en el Ciclón, desde principios de 2019 hasta prácticamente diciembre del año pasado, con un pequeño lapso de seis meses en que estuvo en Peñarol durante la primera mitad de 2022.

Estas denuncias llegan en un momento complicado a nivel económico para ambas instituciones, ya que la crisis de ueno bank ha golpeado bastante tanto al Ciclón como al Decano, teniendo en cuenta que el banco era uno de sus principales auspiciantes.