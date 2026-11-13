[VIDEO] ¿Por qué las paraguayas son tan hermosas? 😍 Un video se viralizó al aclarar por qué las mujeres paraguayas son las más ndirindindin.

Una voz en off, con tono de descubrimiento épico, lanza la sentencia que encendió los comentarios: el origen de las paraguayas más ndirindindin tiene explicación científica e histórica.

Lla fórmula parece sacada de una novela fundacional: “Son nietas de abuelas guaraníes y abuelos españoles”. La frase funciona como un imán porque pone en palabras algo que en Paraguay se respira en la calle, en los apellidos que se cruzan con el guaraní en cada esquina y en la diversidad de rostros que se ven desde Asunción hasta el interior.

El video he’i que alrededor del 87 % del linaje materno en Paraguay tiene raíz indígena, mientras que cerca del 92 % del linaje paterno proviene de Europa, principalmente de España y Portugal. Péa he’ise que la huella genética del país cuenta una historia de encuentro desigual y mestizaje profundo desde los primeros tiempos de la colonia, cuando los conquistadores europeos formaron familias -por alianza, imposición o convivencia- con mujeres guaraníes.

Y es que luego de la Guerra de la Triple Alianza el país quedó devastado y con una desproporción demográfica brutal -cuatro mujeres por cada hombre sobreviviente-. Fueron ellas, las llamadas “Residentas” y las mujeres de la posguerra, quienes literalmente levantaron el país de las cenizas, sostuvieron la lengua, la tierra y la reconstrucción social.

Con el paso de las décadas y las sucesivas oleadas migratorias que también llegaron al país, esa mezcla de sangre guaraní y europea terminó moldeando un abanico de rasgos que el video resume con orgullo local. Hay paraguayas de piel clara, trigueña o morena; de ojos marrones profundos, color miel o verdes y cabellos negros, castaños o rubios. ¡Entendea!